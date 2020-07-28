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ЦИК в ближайшие дни представит технологию дистанционного голосования

ЦИК в ближайшие дни представит технологию дистанционного голосования
ЦИК планирует в ближайшие дни представить технологию, выбранную для проведения дистанционного электронного голосования, она будет использована на дополнительных выборах депутатов Госдумы в сентябре этого года, сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

"В ближайшие день-два мы планируем на площадке ЦИК на стенде показать те технологии основные, которые мы исследовали, и будет представлена одна, которая будет применена. В этой части программно-технический комплекс будет работать только с 11 по 13 сентября", - сказал Булаев на заседании ЦИК.

# Политика
По материалам: ria.ru

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