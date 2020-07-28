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«Южный газовый коридор» из Азербайджана подсоединили к Италии

«Южный газовый коридор» из Азербайджана подсоединили к Италии

На Трансадриатическом газопроводе (TAP) сварили последний стык. Таким образом готова не только сама магистраль из Греции в Италию, но и весь «Южный газовый коридор» из Азербайджана, по которому европейские страны будут получать 10 млрд кубометров год. Ранее TAP попросил у регуляторов отсрочку запуска газопровода до конца 2021 года. Проект считается альтернативой поставкам российского газа в Европу и поддерживается Еврокомиссей, которая дала ему исключение из правил Третьего энергопакета.

«Последний стык на газопроводе завершен. Это значит, что 878 километров магистрали соединены в единое целое от TANAP (Трансанатолийского газопровода через Турцию) до приемного терминала в Италии. Пройден очередной этап к открытию «Южного газового коридора», — говорится в сообщении TAP в Twitter.

Планируется, что Трансанатолийский газопровод заработает к 1 октября, а когда выйдет на проектную мощность, то по нему будут ежегодно поставлять 10 млрд кубометров газа для Греции, Болгарии и Италии. Еще 6 млрд кубометров предназначены для Турции.

Иллюстрация: tap-ag.com.


Мэр итальянского города Мелендуньо Марко Поти заявлял изданию La Gazzetta Del Mezzogiorno, что заполнять TAP газом должны начать с августа, хотя это и нарушает летний запрет на строительные работы.

Как сообщало ИА Newstes , TAP попросила и получила от итальянского регулятора очередное исключение из правил, по которому может отложить первые поставки до декабря 2021 года. Об этом агентству S&P Global Platts сообщил глава TAP по внешним делам Вугар Вейсалов.

«Проект столкнулся с несколькими препятствиями, которые находятся вне зоны его контроля. В основном это — регуляторные препятствия, жесткие требования по безопасности, приостановка строительства из-за судебных разбирательств, непрогнозируемые геотехнические и природные события и последствия Covid-19», — сказал Вугар Вейсалов. Поэтому, заметил он, TAP и попросил о возможности отсрочки запуска газопровода. За время строительства газопровода это будет уже третья отсрочка, которую получает проект.

Итальянский регулятор ARERA сообщил, что главной причиной в предоставлении отсрочки стала пандемия нового коронавируса, чьи последствия предсказать невозможно. Однако пресс-секретарь TAP заявлял в конце апреле, что карантин не влияет на сроки запуска проекта в октябре 2020 года, заметили в S&P Global Platts.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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