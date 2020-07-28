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Кирилловка после ливня ушла под воду: последствия непогоды сняли с высоты (фото, видео)

Кирилловка после ливня ушла под воду: последствия непогоды сняли с высоты (фото, видео)

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В курортной Кирилловке (Запорожская область), где недавно сняли на видео мощный смерч, после шторма и сильнейшего ливня с грозой затопило улицы поселка и базы отдыха на Федотовой косе.


Как сообщает «РИА Мелитополь», людям на косе пришлось передвигаться по пояс в воде, автомобили оказались затопленными по самые окна. Отмечается, что спустя сутки после потопа Федотова коса остается затопленной, хотя вода постепенно убывает.

Пострадавшие от ливня базы сняли с высоты птичьего полета — видео в сеть выложил Сергей Дробышев.

Тем временем в областном ГосЧС сообщают, что спасатели оказывали помощь населению Кирилловки и села Розовка Акимовского района.

Так, из-за обильных дождей поднялся уровень воды на части дороги от поселка Степок до острова Бирючий — бойцы ГСНС вытащили три авто и спасли 9 человек. Также спасатели распилили и убрали дерево, упавшее на машину на территории одной из баз отдыха. К счастью, пострадавших не было.

С центральной площади Кирилловки откачали около 10 куб. м воды, а с проспекта Приморский — в три раза больше.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», недавний ливень в Киеве затопил улицы, а упавшие деревья повредили несколько авто — в сеть выкладывали фото и видео последствий стихии.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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