Конфискованные у россиян деньги хотят все отдать пенсионерам
Минфин готовит поправки в Бюджетный кодекс России с целью увеличить источники финансирования Пенсионного фонда, которому предлагается отдавать все незаконные и конфискованные средства россиян, а не только чиновников. Об этом пишут «Известия».
Отмечается, что поправки готовы поддержать в большинстве фракций Госдумы, учитывая многомиллиардный дефицит Пенсионного фонда. При этом пока в пользу государства изымается только имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, — в этом году ПФР впервые получил 21,4 млрд рублей за конфискованную у чиновников недвижимость. Однако мера касается не только госслужащих — в прошлом году Конституционный суд подтвердил, что она грозит любому, кто не смог доказать законность приобретения.
Но там оперативно не пояснили, кто именно будет осуществлять проверки, а также — какова будет минимальная сумма, которая может вызвать сомнение контролирующих органов.