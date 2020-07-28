Конфискованные у россиян деньги хотят все отдать пенсионерам

Алексей Вольцев

Минфин готовит поправки в Бюджетный кодекс России с целью увеличить источники финансирования Пенсионного фонда, которому предлагается отдавать все незаконные и конфискованные средства россиян, а не только чиновников. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что поправки готовы поддержать в большинстве фракций Госдумы, учитывая многомиллиардный дефицит Пенсионного фонда. При этом пока в пользу государства изымается только имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, — в этом году ПФР впервые получил 21,4 млрд рублей за конфискованную у чиновников недвижимость. Однако мера касается не только госслужащих — в прошлом году Конституционный суд подтвердил, что она грозит любому, кто не смог доказать законность приобретения.

«В Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого <> не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения. Законопроект внесен в правительство», — пояснили в пресс-службе Минфина.

Но там оперативно не пояснили, кто именно будет осуществлять проверки, а также — какова будет минимальная сумма, которая может вызвать сомнение контролирующих органов.