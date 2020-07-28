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Медведев предложил создать группу для продвижения российских инициатив

Медведев предложил создать группу для продвижения российских инициатив
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в докладе президенту РФ Владимиру Путину предложил сформировать на базе ЕР межпартийную группу для продвижения российских инициатив на международном уровне, сообщает пресс-служба партии.

Медведев направил Путину доклад о результатах и планах международной межпартийной деятельности ЕР. В докладе Медведев сообщил об "успешно проведенном круглом столе" с участием иностранных партий, посвященном сотрудничеству в сфере безопасности в период пандемии.

"В своем докладе Дмитрий Медведев обратился к президенту России с предложением сформировать на базе комиссии по международной деятельности "Единой России" межпартийную экспертную группу для повышения эффективности продвижения российских инициатив на международных площадках и, в частности, для организации на площадке партии "Единая Россия" в октябре 2020 года Форума "ШОС+" с участием правящих партий и деловых кругов ШОС (в рамках председательства России в 2020 году в этой организации) и СНГ", - говорится в сообщении.

# Политика
По материалам: ria.ru

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