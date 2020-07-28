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Минобразования Латвии предлагает три модели обучения в период пандемии

Минобразования Латвии предлагает три модели обучения в период пандемии

Министерство образования и науки Латвии предлагает три модели учебного процесса, при которых будет расширено использование элементов удаленных занятий, пишет Delfi.lv. Об этом в интервью передаче «900 секунд» на телеканале TV3 рассказала министр образования Илга Шуплинска.

Первая — модель А или очная — предусматривает, что если школа может обеспечить соблюдение эпидемиологических требований, то есть дистанции, гигиены, наблюдение за здоровьем учеников, то обучение проходят очно. При этом 20% учебного процесса для учеников 7−12 классов может происходить удаленно.

Модель В — это частично удаленное обучение, для тех школ, которые не могут выполнить требования эпидемиологической безопасности. 1−6 классы учатся очно, а 7−12 — на 40−60% удаленно. В профессиональных учебных учреждениях 60−80% обучения будет происходить очно и 20−40% удаленно.

Модель С — полностью удаленное обучение для всех классов. Она будет использоваться в том случае, если в стране будет плохая эпидемиологическая обстановка либо если именно в этой школе будет выявлен Covid-19.

По словам Шуплински, удаленное обучение можно использовать как метод и при модели А. Самостоятельная работа учеников не обязательно должна происходить в школе или дома, это может быть и библиотека, и даже улица.

По словам министра, класс или группа будет рассматриваться как закрытый коллектив, так же, как коллектив на работе. Трудности будут в том, чтобы соблюдать социальную дистанцию в общих помещениях и сделать так, чтобы классы меньше пересекались.

Напомним, Илга Шуплинска считает, что родители, а не государство, обязаны купить детям компьютеры, оплатить интернет, обеспечить возможность отпрыскам для получения образования по «удалёнке». Это вызвало возмущение родителей, которые провели в Риге митинг протеста.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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