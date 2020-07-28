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Молдавская оппозиция сомневается в прозрачности конкурса на посты судей

Молдавская оппозиция сомневается в прозрачности конкурса на посты судей

Высший совет магистратуры (ВСМ) Молдавии 28 июля проводит конкурс на должности председателей Высшей судебной палаты и Апелляционной палаты Кишинева.

На пост председателя ВСП претендуют двое судей — Лилиана Катан и Анатолий Цуркан. В качестве заместителей председателя рассматривают Тамару Кишкэ-Доневу и Юрия Беженару. На должность председателя Апелляционной палаты Кишинева также заявлено два соискателя — Владислав Клима и Юрий Иордан.

Кроме того, совет должен избрать нового главу ВСМ. Согласно новым поправкам, председателя могут выбрать не только из числа судей, но и из числа преподавателей права. Организация конкурса на пост главы ВСМ, которая вакантна с июля 2019 года, значился первым пунктом повестки заседания. Однако, он был исключен.

С предложением выбрать главу ВСМ выступили преподаватели права. Другие члены совета, включая генпрокурора Александра Стояногло, предложили отложить выбор главы ВСМ до тех пор, пока члены совета не достигнут консенсуса, а сегодня только обсудить конкурсный механизм.

Стояногло отметил, что члены ВСМ «делят совет на преподавателей права и судей», а он считает такой подход неправильным. Его поддержал министр юстиции Фадей Нагачевский. В итоге, за исключение этого вопроса из повестки заседания проголосовали восемь из 14 членов совета.

Оппозиция сомневается в том, что конкурс будет прозрачным и демократичным, считая, что конкурс ангажирован и проходит под контролем президента РМ Игоря Додона.

Лидер партии «Действие и солидарность» экс-премьер Майя Санду утром перед началом заседания магистратуры собрала несколько десятков своих сторонников у здания ВСМ. Протестующие встали у здания молча, держа в руках бумажные листы с надписями: «Додон провокатор коррупционных судей», «Без судей коррупционеров», «В суде дурацкая атмосфера». Некоторые также принесли фотографии судей.

На сегодняшние судейские выборы отреагировал и лидер Нашей партии Ренато Усатый. По его мнению, следующим председателем Апелляционной палаты Кишинева станет Вячеслав Клима, а Лилиана Катан займет пост председателя Высшей судебной палаты. Якобы об этом заранее была достигнута договоренность властей.

«Страшно то, что Игорь Додон получает в карман руководителей ВСП и АП Кишинева, которые будут служить ему так же, как предыдущие служили Владимиру Плахотнюку (экс-лидер правящей в РМ до 2019 года Демпартии), — заявил политик.

Аналогичного мнения придерживается и бывший член ВСМ Тео Кырнац. Он утверждает, что публичные конкурсы, организованные Высшим советом магистратуры, имитируются, а судебная система послушна политике. Его поддержала бывшая министр юстиции Олеся Стамате. По ее словам, на протяжении многих лет власти давили на систему, поэтому она ослабевала, а не укреплялась.

«На судей оказывалось давление различными методами, иногда более мягкими, иногда более резкими. И эта система вместо того, чтобы укрепляться, еще больше ослабевала. Люди в этой системе потеряли мужество, кроме очень немногих», — заключила экс-министр кабинета Санду.
# Политика
По материалам: eadaily.com

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