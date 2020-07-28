Планы правительства Латвии о кадастровой реформе перепугали население
Депутат Сейма Любовь Швецова («Согласие») заявила порталу «Sputnik Латвия», что поднимать в условиях кризиса и с учетом технического состояния недвижимости кадастровую стоимость — это просто безумие.
Министерство юстиции Латвии и Государственная земельная служба в середине июля передали на общественное обсуждение проект нового расчета кадастровой стоимости земли и недвижимости в государстве. Как отмечал глава Минюста Янис Борданс (Новая консервативная партия), в результате реформы суммарная кадастровая стоимость недвижимости в стране удвоится.
Оппозиция в Сейме потребовала отложить вступление в силу реформы системы расчета кадастровой стоимости на год; по прогнозам, в результате предложенных изменений налог на недвижимость может вырасти в три раза и более.
По словам депутата, домов, которые не соответствуют требованиям эксплуатации, много не только в Риге, но и в Даугавпилсе, Резекне, Вентспилсе и Лиепае.
«Однако кадастровая стоимость установлена для всех сооружений — независимо от того, в каком техническом состоянии они находятся на данном этапе. Рост кадастра автоматически вызовет рост налога. Экономика сейчас находится в состоянии кризиса, уровень доходов населения определенно не вырос, а безработица повысилась. В таких условиях поднимать кадастровую стоимость, на основании которой рассчитывается налог на недвижимость, — это просто безумие», — подчеркнула Швецова.
Она предположила, как события могут развиваться дальше. «Правительство сначала поднимет кадастровую стоимость, а затем может снизить налоговую ставку на имущество. Но как только пройдут очередные выборы в самоуправления и в Сейм, налог на недвижимость снова вырастет», — считает Швецова.
По словам Аввы, нынешнему правительству Латвии, возглавляемому Кришьянисом Кариньшем, не откажешь в последовательности. «Оно уничтожило морской транзит, затем отобрало порты у самоуправлений, агрессивной русофобией сделало убыточной «Латвийскую железную дорогу», конфисковало и продолжает «русские деньги» в латвийских банках, убив и сам финансовый транзит. Бывший министр экономики Вячеслав Домбровский оценил потери финансовой отрасли в 9 млрд евро, фактически в размер годового бюджета ЛР. Наконец, правительство Кариньша приступило к публичной казни строительной отрасли и рынка недвижимости. Вовсе не зря до этого они называли строительство локомотивом латвийской экономики. Пора. У шоблы Кариньша два мотива — не хватает денег — айн. Борданс лоббирует интересы собственников земли в Риги, на которой стоят многоквартирные дома — цвай. Рост кадастра позволит земельным баронам и барончикам нарастить свои доходы», — отмечает публицист.
«Далее — налог на недвижимость — доходная часть муниципалитетов. Снижая его центральное правительство, мне всегда смешно, когда я пишу — центральное правительство про свою страну, ведь нам нужно не правительство, а хороший завхоз, как в Сингапуре, так вот — правительство решает политическую задачу: направляя гнев народонаселения на местную власть, с одной стороны, зажимая возможности для роста доходов самоуправлений в будущем, если экономика начнёт налаживаться, с другой. Выхолащивает их ресурсную базу. Такая долгая мутная игра. Одни будут кивать на других, и тихо стричь купоны. Второй момент настырного желания неадекватно повысить кадастр кроется в бухгалтерских играх. Когда эмир, оставшись в бане с Ходжой Насреддином, спросил у мудреца: сколько он стоит? А времена были дикие — рабство, Насреддин ответил — 50 динаров. Тупица! — вскричал эмир. 50 динаров стоит только моя набедренная повязка. Так и есть — спокойно отвечал Ходжи, ведь сам по себе эмир ничего не стоит. Таким образом — изменяя стоимость набедренной повязки вы можете изменять стоимость условного эмира», — иронизирует публицист.