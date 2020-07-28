Планы правительства Латвии о кадастровой реформе перепугали население

Влада Некрасова

Депутат Сейма Любовь Швецова («Согласие») заявила порталу «Sputnik Латвия», что поднимать в условиях кризиса и с учетом технического состояния недвижимости кадастровую стоимость — это просто безумие.

Министерство юстиции Латвии и Государственная земельная служба в середине июля передали на общественное обсуждение проект нового расчета кадастровой стоимости земли и недвижимости в государстве. Как отмечал глава Минюста Янис Борданс (Новая консервативная партия), в результате реформы суммарная кадастровая стоимость недвижимости в стране удвоится.

Оппозиция в Сейме потребовала отложить вступление в силу реформы системы расчета кадастровой стоимости на год; по прогнозам, в результате предложенных изменений налог на недвижимость может вырасти в три раза и более.

«Согласно новой системе расчета, кадастровая стоимость большей части недвижимости возрастает. Это означает, что вырастет и налоговый платеж за эту недвижимость. Сейчас многие здания и помещения находятся в критическом состоянии, подходит к концу срок эксплуатации множества домов, построенных в советское время. Никаких вложений в их реконструкцию, обновление несущих конструкций и системных коммуникаций сделано не было. Поэтому мне кажется абсолютно нелогичным поднимать кадастровую стоимость объектов, которые находятся в плачевном состоянии», — сказала Швецова.

По словам депутата, домов, которые не соответствуют требованиям эксплуатации, много не только в Риге, но и в Даугавпилсе, Резекне, Вентспилсе и Лиепае.

«Однако кадастровая стоимость установлена для всех сооружений — независимо от того, в каком техническом состоянии они находятся на данном этапе. Рост кадастра автоматически вызовет рост налога. Экономика сейчас находится в состоянии кризиса, уровень доходов населения определенно не вырос, а безработица повысилась. В таких условиях поднимать кадастровую стоимость, на основании которой рассчитывается налог на недвижимость, — это просто безумие», — подчеркнула Швецова.

Она предположила, как события могут развиваться дальше. «Правительство сначала поднимет кадастровую стоимость, а затем может снизить налоговую ставку на имущество. Но как только пройдут очередные выборы в самоуправления и в Сейм, налог на недвижимость снова вырастет», — считает Швецова.

Новость прокомментировал известный в Латвии публицист Вадим Авва: «Председатель альянса девелоперов Мартиньш Ванагс оценил грядущее повышение в 3 (!!!) и более раз. Хотя министр Борданс, ответственный за повышение, говорил что-то, сам точно не понял что, что не допустит. Неужели министр врал? Я не верю, а вы как знаете. Так вот Ванагс сказал, что из-за этого цена на новостройки повысится минимум на 5%. И что речь, по сути, идёт о серьёзном увеличении налоговой базы. Но харе абстракций. Мой фейсбучный приятель — Радион Леонардович Гринкевич — именно в этой транскрипции, подсчитал и написал в своей ленте следующее: «Проверил сегодня кадастровую стоимость своего жилья на 2022 год. Получается 1668 Eur/M2. Что превышает сегодняшнюю рыночную стоимость на 34%. Я готов её продать государству, имеющему право первой руки ««.

По словам Аввы, нынешнему правительству Латвии, возглавляемому Кришьянисом Кариньшем, не откажешь в последовательности. «Оно уничтожило морской транзит, затем отобрало порты у самоуправлений, агрессивной русофобией сделало убыточной «Латвийскую железную дорогу», конфисковало и продолжает «русские деньги» в латвийских банках, убив и сам финансовый транзит. Бывший министр экономики Вячеслав Домбровский оценил потери финансовой отрасли в 9 млрд евро, фактически в размер годового бюджета ЛР. Наконец, правительство Кариньша приступило к публичной казни строительной отрасли и рынка недвижимости. Вовсе не зря до этого они называли строительство локомотивом латвийской экономики. Пора. У шоблы Кариньша два мотива — не хватает денег — айн. Борданс лоббирует интересы собственников земли в Риги, на которой стоят многоквартирные дома — цвай. Рост кадастра позволит земельным баронам и барончикам нарастить свои доходы», — отмечает публицист.

«Люди рассчитывающие размер предполагаемого нового налога на сайте https://www.kadastrs.lv — писали об увеличение налога в 4,5 раза, а портал „Делфи“ сообщил — есть счастливчики, у которых в 6!!! Новость захлестнула общество и слегка обтрухавшись Кабмин, не отказываясь от планов повышения кадастра, заговорил о возможном снижении налоговой ставки. Сейчас она колеблется от 0,5% до 3% и устанавливается каждым самоуправлением отдельно. В Риге, например, земельный налог пока зафиксирован на 1,5%. Что можно и пересмотреть. Однако, очевидно, что диапазон снижения ставки сам по себе не велик. Он велик для личного кошелька и бизнеса — 200 евро в год или 600 — ого разница! В случае с бизнесом речь уже о десятках тысяч. Ну, снизит правительство ставку налога на недвижимость и землю ВДВОЕ, и что? В Риге она уже такая. Никто не заметит. А налоговые сборы в итоге вырастут. Это же для них главное», — подчеркивает Авва.

«Далее — налог на недвижимость — доходная часть муниципалитетов. Снижая его центральное правительство, мне всегда смешно, когда я пишу — центральное правительство про свою страну, ведь нам нужно не правительство, а хороший завхоз, как в Сингапуре, так вот — правительство решает политическую задачу: направляя гнев народонаселения на местную власть, с одной стороны, зажимая возможности для роста доходов самоуправлений в будущем, если экономика начнёт налаживаться, с другой. Выхолащивает их ресурсную базу. Такая долгая мутная игра. Одни будут кивать на других, и тихо стричь купоны. Второй момент настырного желания неадекватно повысить кадастр кроется в бухгалтерских играх. Когда эмир, оставшись в бане с Ходжой Насреддином, спросил у мудреца: сколько он стоит? А времена были дикие — рабство, Насреддин ответил — 50 динаров. Тупица! — вскричал эмир. 50 динаров стоит только моя набедренная повязка. Так и есть — спокойно отвечал Ходжи, ведь сам по себе эмир ничего не стоит. Таким образом — изменяя стоимость набедренной повязки вы можете изменять стоимость условного эмира», — иронизирует публицист.

«Повысили кадастр — на ровном месте выросла капитализация крупных госкомпаний. И можно кричать криком, или там чем-то другим, о своих высоких достижениях. Теперь о главном и обещанном — как можно бороться с желанием правительства сделать нас всех более бедными? То, что латышская элита относится к нам, без национальных различий, как феодалы к черни, я уже разбирал», — отмечает Вадим Авва.