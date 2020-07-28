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Под Офисом президента протестуют против "перемирия" на Донбассе (фото, видео)

Под Офисом президента протестуют против "перемирия" на Донбассе (фото, видео)

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Под Офисом президента проходит акция под названием «Нет — капитуляции», участники которой выражают возмущение перемирием на Донбассе, которое террористические войска нарушили сразу же после объявления.


«Это не перемирие, это разоружение украинской армии, это капитуляция», — заявили организаторы акции, отметив, что прекращение войны полностью зависит от воли России.

Они также выразили возмущение позицией президента Зеленского, отказывающегося прямо назвать Россию агрессором, и потребовали освободить подозреваемых в участии в убийстве Павла Шеремета добровольцев Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко, а также снять все подозрения с медсестры Яны Дугарь.

Под зданием Офиса президента развернут баннер с именами 184 воинов, погибших на Донбассе, сообщает Громадське Радіо.

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Учасники акції «Ні капітуляції» під ОП скандують «Одна єдина Соборна Україна».

Відео: Ярослава Жуковська/Громадське радіо pic.twitter.com/a5P84JIugI

— Громадське радіо (@HromadskeRadio) July 27, 2020

Аналогичные акции прошли и в других городах Украины — Черкассах, Ивано-Франковске и Харькове.

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Акция в Черкассах

Напомним, в Офисе президента не видят проблем в нарушениях перемирия на Донбассе.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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