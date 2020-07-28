Под Офисом президента протестуют против "перемирия" на Донбассе (фото, видео)

Лидия Мартынова

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Под Офисом президента проходит акция под названием «Нет — капитуляции», участники которой выражают возмущение перемирием на Донбассе, которое террористические войска нарушили сразу же после объявления.

«Это не перемирие, это разоружение украинской армии, это капитуляция», — заявили организаторы акции, отметив, что прекращение войны полностью зависит от воли России.

Они также выразили возмущение позицией президента Зеленского, отказывающегося прямо назвать Россию агрессором, и потребовали освободить подозреваемых в участии в убийстве Павла Шеремета добровольцев Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко, а также снять все подозрения с медсестры Яны Дугарь.

Под зданием Офиса президента развернут баннер с именами 184 воинов, погибших на Донбассе, сообщает Громадське Радіо.

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Учасники акції «Ні капітуляції» під ОП скандують «Одна єдина Соборна Україна».



Відео: Ярослава Жуковська/Громадське радіо pic.twitter.com/a5P84JIugI

— Громадське радіо (@HromadskeRadio) July 27, 2020

Аналогичные акции прошли и в других городах Украины — Черкассах, Ивано-Франковске и Харькове.

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Акция в Черкассах

Напомним, в Офисе президента не видят проблем в нарушениях перемирия на Донбассе.