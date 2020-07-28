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Шнуров не будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году

Шнуров не будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году
Сопредседатель Партии роста Сергей Шнуров заявил, что не планирует участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.

"Да (вступил в партию), но на выборы я не иду… Пока думаю так", - сказал Шнуров журналистам в Хабаровске, отвечая на вопрос, будет ли он баллотироваться на выборах в ГД в 2021 году.

Также Шнуров отметил, что не стоит ожидать его участия в выборах губернатора Хабаровского края. "Нет, у нас в Петербурге еще не все слава богу", - сказал он.


Сергея Фургала. Его заподозрили в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в 2000-х годах. Фургал находится под стражей в московском СИЗО Лефортово. Президент Владимир Путин в понедельник снял Фургала с поста губернатора "в связи с утратой доверия". Врио назначен Михаил Дегтярев.
# Политика
По материалам: ria.ru

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