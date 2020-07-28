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"Скорее успокаивается". В Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае

"Скорее успокаивается". В Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил ситуацию в Хабаровском крае за неделю работы врио губернатора Михаила Дегтярева, сообщает РИА Новости.

"Скорее успокаивается", – так ответил Песков журналистам на вопрос, остается ли ситуация в Хабаровском крае напряженной в течение недели, которую на посту врио главы региона провел Дегтярев.

В то же время пресс-секретарь президента России отметил, что считает преждевременным давать какие-либо оценки деятельности нового врио губернатора Хабаровского края.


"Пока преждевременно. По результатам первой недели оценивать работу кого бы то ни было невозможно. Вы видите, он активно работает, он знакомится с ситуацией, он делает то, что необходимо делать в первую очередь. Мы видим, что делает он весьма энергично это. Какие-то оценки, наверное, конечно, преждевременно давать", – заявил представитель Кремля.

Он уточнил, что глава региона занят неотложными делами, в частности, подготовкой края к зиме.

"Вы видите, он активно работает, он знакомится с ситуацией, он делает то, что необходимо делать в первую очередь. Мы видим, что делает он весьма энергично это", – сказал Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что решением ситуации в Хабаровске занимается врио губернатора, а президент РФ внимательно за этим следит.


сообщило, что Михаил Дегтярев готов выходить к людям для общения.
# Политика
По материалам: ria.ru

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