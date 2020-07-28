Сослуживица турецких неофашистов стала советником в МИДе Германии

Лидия Мартынова

В Германии разгорелся скандал, связанный с тем, что в Министерство иностранных дел ФРГ была устроена в качестве советника одиозная личность — заместитель председателя Центрального совета мусульман Германии Нурхан Сойкан, имеющая тесные связи с турецкой неофашистской организацией «Серые волки».

Решение МИД раскритиковала даже правящая коалиция Германии. В частности, депутат бундестага от меркелевского Христианско-демократического союза Матиас Мидделберг заявил:

«Те, кто терпит в своих рядах правый экстремизм и национализм, не могут быть партнёрами германского государства. Федеральное министерство иностранных дел должно прояснить это».

Также возмутились Левые. Депутат Улла Йелпке заявила:

«Чрезвычайно возмутительно, что представитель ассоциации, в состав которой входят многочисленные фашисты, облагорожен должностью советника в федеральном правительстве!»

ИА Newstes дополняет, что доктрина «Серых волков» носит откровенно неофашистский характер. Характеризующие черты «Серых волков» — упование на насилие как универсальный метод достижения цели и культ жертвенности в борьбе. Как сообщал четыре года назад телеканал «Звезда», турецкие наёмники из профашистской организации «Серые волки» были замечены на территории Украины в приграничных с российским Крымом регионах. При этом турецких боевиков опекали военные преступники из украинских националистических батальонов.

В свою очередь, в Министерстве иностранных дел ФРГ отмели критику, заявив, что необходимо учитывать мнение представителей различных религий, а Сойкан в наибольшей степени подходит для этой роли, поскольку сможет «лучше понять влияние верований на общество и политику».

Ранее ИА Newstes сообщало о том, что германская партия «Зелёные» выдвинула кандидатом на коммунальные выборы представителя радикальной исламистской организации Milli Görüs Сельвета Кочабея. Данное движение ставит своей целью замещение западной цивилизации исламской и установление в Европе законов шариата. В прошлом адепты неоднократно привлекали внимание антисемитскими заявлениями.

«Вот так социальные демократы, заигрывая с мусульманами из желания получить их голоса на выборах, наводняют радикальными исламистами государственные органы», — констатирует телеграм-канал «Новости из Германии».