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Совбез Абхазии возглавил Сергей Шамба

Совбез Абхазии возглавил Сергей Шамба

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал 28 июля указ о назначении секретарем Совета безопасности республики Сергея Шамба. Шамба с 2016 года является лидером партии «Единая Абхазия».

16 января от этой должности был освобожден Мухамеда Килба, занимавший пост с 2014 года.

Сергей Шамба родился в 1951 году в Гудауте. С 1997 по 2010 годы возглавлял МИД Абхазии. В 2004 и в 2011 годах баллотировался на пост президента Абхазии. Был депутатом парламента.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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