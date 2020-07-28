Совбез Абхазии возглавил Сергей Шамба

Лидия Мартынова

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал 28 июля указ о назначении секретарем Совета безопасности республики Сергея Шамба. Шамба с 2016 года является лидером партии «Единая Абхазия».

16 января от этой должности был освобожден Мухамеда Килба, занимавший пост с 2014 года.

Сергей Шамба родился в 1951 году в Гудауте. С 1997 по 2010 годы возглавлял МИД Абхазии. В 2004 и в 2011 годах баллотировался на пост президента Абхазии. Был депутатом парламента.