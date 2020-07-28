США начали третий этап испытания вакцины от коронавируса

Влада Некрасова

В США специалисты приступили к третьему этапу испытания вакцины от коронавируса, сообщил в соцсетях вице-президент Майк Пенс.

«Сегодня первый день третьего этапа клинических испытаний в Соединённых Штатах», — написал он в Twitter.

Политик также отметил, что страна «на один шаг приблизились к вакцине и к тому, чтобы оставить коронавирус в прошлом».

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия Covid-19 в мире усиливается. Число заболевших приблизилось к 16 млн, число умерших превысило 640 тысяч.