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США начали третий этап испытания вакцины от коронавируса

США начали третий этап испытания вакцины от коронавируса

В США специалисты приступили к третьему этапу испытания вакцины от коронавируса, сообщил в соцсетях вице-президент Майк Пенс.

«Сегодня первый день третьего этапа клинических испытаний в Соединённых Штатах», — написал он в Twitter.

Политик также отметил, что страна «на один шаг приблизились к вакцине и к тому, чтобы оставить коронавирус в прошлом».

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия Covid-19 в мире усиливается. Число заболевших приблизилось к 16 млн, число умерших превысило 640 тысяч.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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