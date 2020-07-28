Стала известна причина ухода Кучмы из контактной группы по Донбассу
Сегодня, 19:18 Алексей Вольцев
Причину ухода экс-президента Украины Леонида Кучмы из трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе назвали в Офисе президента Украины, передают РИА Новости.
По словам представителей главы украинского государства, Кучма покинул пост в силу преклонного возраста. В августе этого года политику исполнится 82 года."Ему физически было тяжело справляться", – объяснил спикер.
Ранее радио Sputnik сообщило, что Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе по Донбассу.
По материалам: ria.ru