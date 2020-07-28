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Стала известна причина ухода Кучмы из контактной группы по Донбассу

Стала известна причина ухода Кучмы из контактной группы по Донбассу
Причину ухода экс-президента Украины Леонида Кучмы из трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе назвали в Офисе президента Украины, передают РИА Новости.

По словам представителей главы украинского государства, Кучма покинул пост в силу преклонного возраста. В августе этого года политику исполнится 82 года.

"Ему физически было тяжело справляться", – объяснил спикер.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе по Донбассу.

# Политика
По материалам: ria.ru

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