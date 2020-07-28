Теракт в Москве готовил 19-летний гастарбайтер из Таджикистана

Алексей Вольцев

Террористом ИГИЛ (террористическая группровка, запрещена в России), который планировал теракт в парке Горького в Москве и был ликвидирован 26 июля в городе Химки, оказался 19-летний гражданин Таджикистана Одил Каюмов, сообщает телеграм-канал «Силовики».

По данным «Силовиков», в 2019 году Каюмов несколько месяцев пытался найти работу в Белоруссии. Потом перебрался в подмосковный Чехов, остановился у родственников — трудовых мигрантов. С помощью родни оформил вид на жительство и трудовой патент. Постоянной работы не имел, перебивался случайными заработками, значительную часть времени проводил в интернет-переписке с земляками из Средней Азии.

Во время карантина по коронавирусу Каюмов стал практически все время проводить дома и сидеть в интернете. Родственники случайно заметили, что Каюмов активно общается с адептами ваххабизма. Потом Каюмов неожиданно исчез из дома. Старший брат Каюмова обратился в полицию и упомянул, что его брат собирался ехать «на джихад» в Сирию. Брат Каюмова задержан для дачи показаний.

В ходе розыска соучастников Каюмова были задержаны трое трудовых мигрантов из Средней Азии, в их жилье силовики нашли целый арсенал оружия и террористическую литературу. Один из задержанных — некий гражданин Таджикистана Алишер, вместе с которым Каюмов снимал жилье. Остальные двое — приезжие из Узбекистана. У всех задержанных на руках легальные виды на жительство и разрешения на работу в России.