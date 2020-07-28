Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Теракт в Москве готовил 19-летний гастарбайтер из Таджикистана

Теракт в Москве готовил 19-летний гастарбайтер из Таджикистана

Теракт в Москве готовил 19-летний гастарбайтер из Таджикистана

Террористом ИГИЛ (террористическая группровка, запрещена в России), который планировал теракт в парке Горького в Москве и был ликвидирован 26 июля в городе Химки, оказался 19-летний гражданин Таджикистана Одил Каюмов, сообщает телеграм-канал «Силовики».

По данным «Силовиков», в 2019 году Каюмов несколько месяцев пытался найти работу в Белоруссии. Потом перебрался в подмосковный Чехов, остановился у родственников — трудовых мигрантов. С помощью родни оформил вид на жительство и трудовой патент. Постоянной работы не имел, перебивался случайными заработками, значительную часть времени проводил в интернет-переписке с земляками из Средней Азии.

Во время карантина по коронавирусу Каюмов стал практически все время проводить дома и сидеть в интернете. Родственники случайно заметили, что Каюмов активно общается с адептами ваххабизма. Потом Каюмов неожиданно исчез из дома. Старший брат Каюмова обратился в полицию и упомянул, что его брат собирался ехать «на джихад» в Сирию. Брат Каюмова задержан для дачи показаний.

В ходе розыска соучастников Каюмова были задержаны трое трудовых мигрантов из Средней Азии, в их жилье силовики нашли целый арсенал оружия и террористическую литературу. Один из задержанных — некий гражданин Таджикистана Алишер, вместе с которым Каюмов снимал жилье. Остальные двое — приезжие из Узбекистана. У всех задержанных на руках легальные виды на жительство и разрешения на работу в России.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

«Южный газовый коридор» из Азербайджана подсоединили к Италии
«Южный газовый коридор» из Азербайджана подсоединили к Италии
Приезжающих в Латвию на работу обяжут сдавать два теста на COVID-19
Приезжающих в Латвию на работу обяжут сдавать два теста на COVID-19
Зеленский временно отменил визы для туристов из Китая
Зеленский временно отменил визы для туристов из Китая
Правительство оценило затраты военных на доставку медпомощи из Китая
Правительство оценило затраты военных на доставку медпомощи из Китая
Объявлен лонг-лист Букеровской премии
Объявлен лонг-лист Букеровской премии
Нужно добиваться Нюрнбергского процесса: расследование горловской трагедии
Нужно добиваться Нюрнбергского процесса: расследование горловской
Лунный календарь комнатных растений на август 2020 года
Лунный календарь комнатных растений на август 2020 года
Волощук С.Д. о стилистике современных российских музыкантов в исполнении рока
Волощук С.Д. о стилистике современных российских музыкантов в
Теракт в Москве готовил 19-летний гастарбайтер из Таджикистана
Теракт в Москве готовил 19-летний гастарбайтер из Таджикистана
Тихановская хочет выступить в парламенте Белоруссии 3 августа
Тихановская хочет выступить в парламенте Белоруссии 3 августа
ЦИК рассмотрит вопрос о форме электронного бюллетеня на довыборах в ГД
ЦИК рассмотрит вопрос о форме электронного бюллетеня на довыборах в ГД
Житель Барнаула погиб, защищая инвалида от пьяных боксера и чемпионки мира по кикбоксингу
Житель Барнаула погиб, защищая инвалида от пьяных боксера и чемпионки

Топ на сегодня

Шапша сдал подписи в свою поддержку на выборах главы Калужской области
Шапша сдал подписи в свою поддержку на выборах главы Калужской области
Мишустин назначил замглавы Роспечати
Мишустин назначил замглавы Роспечати
Оппозиция Грузии дала трещину — объединение «Сила в единстве» распалось
Оппозиция Грузии дала трещину — объединение «Сила в единстве»
Россия и Турция будут координировать усилия для стабилизации в Закавказье
Россия и Турция будут координировать усилия для стабилизации
Исследование: после пандемии COVID-19 повысится эффективность портов
Исследование: после пандемии COVID-19 повысится эффективность портов

Еще по теме

Игрок ХК "Локомотив" и "молодежки" РФ Каюмов из-за травмы покинул лед в матче с ЦСКА
Драматург Каюмов скончался после падения в оркестровую яму
Хоккеист Каюмов из-за перелома ключицы не сыграет в суперсерии в Канаде
Убитый в Химках боевик планировал теракт в московском парке на 26 июля