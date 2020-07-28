Украина и Польша договорились противодействовать завершению строительства "Северного потока-2"

Анастасия Иванова

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Строительство российского газопровода «Северный поток-2», против завершения которого активно выступают американские законодатели, угрожает энергетической безопасности Европы, поэтому Украина и Польша не допустят реализации этого проекта.

Об этом сообщили в МИД Украины по результатам встречи глав внешнеполитических ведомств Украины и Польши.

Отмечается, что стороны отдельно обсудили взаимодействие в сфере энергетики и важную роль, которую Украина и Польша играют в обеспечении энергетической безопасности Европы.

«Дмитрий Кулеба и Яцек Чапутович подчеркнули, что российский проект Северный поток-2 несет угрозу энергетической безопасности всей Европы и договорились предпринимать дальнейших шагов, чтобы не допустить его реализации», — сказано в сообщении.

Также на встрече шла речь о дальнейшей судьбе Крыма: Украина пригласила Польшу присоединиться к участию в предстоящей международной платформе по деоккупации оккупированного Россией полуострова и стать одним из лидеров этого процесса.

«Отдельно я сегодня проинформировал своего польского коллегу о намерениях Украины провести международную платформу по деоккупации Крыма. Украина ожидает и будет благодарна, если Польша будет не только надежным партнером, которым она уже есть, а и одним из лидеров этого процесса», — заявил Кулеба.

При этом глава украинского МИДа напомнил, что Польша последовательно поддерживает Украину в вопросе непризнания незаконной оккупации Крыма Российской Федерацией.

Напомним, что США усиливают давление на европейские и немецкие компании, которые принимают участие в сооружении газопровода «Северный поток — 2».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Дания запретила проводить строительные работы газопровода в своих водах за нерест трески, как минимум до конца сентября.

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