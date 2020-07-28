Украина выразила России протест из-за парада в Черном море

Анастасия Иванова

МИД Украины направил Москве ноту протеста из-за проведенного в Крыму военного парада кораблей в День ВМФ России 26 июля. Об этом сообщается на сайте украинского ведомства.

Там прошедший в Севастополе парад оценили как «очередное нарушение российской стороной норм международного права, в т. ч., многочисленных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а также законодательства Украины».

Напомним, главный военно-морской парад в День ВМФ России прошел в Петербурге. На празднике в Севастополе, помимо демонстрации сил Черноморского флота, была организована и акция «Бессмертный полк».