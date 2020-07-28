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В Харькове мужчина рухнул с огромной высоты прямо на автомобиль (фото)

В Харькове мужчина рухнул с огромной высоты прямо на автомобиль (фото)

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Во вторник, 28 июля, в Харькове на улице Культуры неизвестный мужчина упал на припаркованный во дворе дома внедорожник «Audi». Два месяца назад в соседнем доме с 19 этажа выпрыгнула женщина с ребенком.


Сообщение о том, что неизвестный упал на припаркованный во дворе дома автомобиль, поступило в полицию Харькова в 13:25.

По адресу выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели.

Погибшему на вид 35−45 лет, говорится в сообщении полиции.

По словам очевидцев, рядом идет стройка и на шум не сразу обратили внимание. Предположительно, мужчина выпал с 22 этажа, передает местный сайт 057.

«ФАКТЫ», писали о харьковчанке, покончившей с собой вместе с 6-месячным сыном.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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