В Украине произошло землетрясение: где зафиксировали подземные толчки
Сегодня, 10:00 Анастасия Иванова
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»
В понедельник, 27 июля, в Ивано-Франковской области зафиксировали очередное землетрясение — источник находился в районе села Монастырчаны.
Как сообщают в Главном центре специального контроля, источник землетрясения находился на глубине 11 километров. По расчетам специалистов, интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Черновицкой области 29 июня 2020 года приборы зарегистрировали землетрясение магнитудой 2,4 по шкале Рихтера. Источник землетрясения находился на глубине 5 километров.
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По материалам: fakty.ua