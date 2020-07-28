Врио главы Хабаровского края заявил, что в ладах со своей совестью

Алексей Вольцев

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал этичным свое назначение на этот пост вместо однопартийца Сергея Фургала, а указ об его отстранении – законным.

Фургала задержали по подозрению в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в 2000-х годах. Он находится под стражей в московском СИЗО Лефортово. Президент Владимир Путин снял его с поста "в связи с утратой доверия" и назначил депутата Госдумы от ЛДПР Дегтярева врио главы региона.

"Я не готов комментировать указ президента, он абсолютно законный. Это не обсуждается по той причине, что Фургал - 15-й губернатор, отстраненный президентом в связи с утратой доверия... 14-го отстранил во время следствия по экономическим преступления в основном. Какие вопросы? Поэтому все этично, я в ладах со своей совестью", - заявил Дегтярев в законодательной думе края, отвечая на вопросы депутатов.