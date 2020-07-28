Жара усилится: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»
Во вторник, 28 июля, в большинстве регионов Украины сохранится жара, температура воздуха поднимется до 33 градусов в Одессе, Николаеве и Луганске, а в Киеве максимум составит 31 градус. Об этом свидетельствуют данные Украинского Гидрометцентра.
На западе Украины будет на несколько градусов прохладнее — до 29 градусов, при этом осадков там не ожидается.
На юге (в частности, в Николаевской и Херсонской областях) возможны грозовые дожди, тем не менее на температурные показатели они повлияют мало.
В среду, 29 июля, на запад Украины вернутся осадки, также там возможны кратковременные грозы. При этом температура повысится до 30 градусов.
В Киеве синоптики обещают до 33 градусов, осадков не ожидается, а юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7−12 метров в секунду.
Напомним, по прогнозам Украинского Гидрометцентра, август 2020 года будет более жарким, чем обычно, однако количество осадков не превысит норму для этого месяца.
Фото https://err.ee/61 Сделайте "ФАКТЫ"
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