Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » «Аэрофлот» отложил работу линии Москва — Таллин как минимум до 8 августа

«Аэрофлот» отложил работу линии Москва — Таллин как минимум до 8 августа

«Аэрофлот» отложил работу линии Москва — Таллин как минимум до 8 августа

Компания «Аэрофлот» отложила возобновление работы регулярной авиалинии по маршруту Москва — Таллин — Москва как минимум до 8 августа, пишет err.ee.

Исходя из принятого накануне правительством решения о продлении до конца августа ограничения на открытие из Эстонии маршрутов в страны с высоким риском коронавируса, точные сроки возобновления регулярных авиарейсов в Москву неизвестны.

По данным СМИ, Евросоюз не откроет границы с Россией как минимум до середины августа.

По состоянию на 24 июля запрещено открывать прямые рейсы из Эстонии в Люксембург, Румынию, Болгарию, Швецию, Португалию, Испанию, Хорватию и Россию.

По оценке правительства, «ситуация в городах Украины улучшается, но и открытие линий в Киев, Харьков и Львов было бы преждевременно».

Изначально авиакомпания «Аэрофлот» собиралась начать летать из Москвы в Таллин уже с 1 августа.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Разработан новый способ слежения за наночастицами в крови
Разработан новый способ слежения за наночастицами в крови
"Норникель" сократит использование нефтяного топлива в Норильском районе
"Норникель" сократит использование нефтяного топлива в Норильском
В ДНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
В ДНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
Принц Уильям рассказал о своем самом худшем подарке для Кейт Миддлтон
Принц Уильям рассказал о своем самом худшем подарке для Кейт Миддлтон
Специалисты определили место, изображенное на последней картине Ван Гога
Специалисты определили место, изображенное на последней картине Ван
«Аэрофлот» отложил работу линии Москва — Таллин как минимум до 8 августа
«Аэрофлот» отложил работу линии Москва — Таллин как минимум
Почти 80% КТ-центров Москвы вернулись к обычному режиму работы
Почти 80% КТ-центров Москвы вернулись к обычному режиму работы
Эстонский Минфин уличили в сотрудничестве с «пророссийским лоббистом»
Эстонский Минфин уличили в сотрудничестве с «пророссийским лоббистом»
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 29 июля
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 29 июля
6 признаков того, что вы на пороге серьезных изменений в вашей жизни
6 признаков того, что вы на пороге серьезных изменений в вашей жизни
Консульство России в Дананге закрылось для посетителей из-за COVID-19
Консульство России в Дананге закрылось для посетителей из-за COVID-19
В Турции археологи обнаружили 1700-летнюю статую
В Турции археологи обнаружили 1700-летнюю статую

Топ на сегодня

Вакцина от COVID-19 может появиться в середине 2021 года - ВОЗ
Вакцина от COVID-19 может появиться в середине 2021 года - ВОЗ
Теракт в Москве готовил 19-летний гастарбайтер из Таджикистана
Теракт в Москве готовил 19-летний гастарбайтер из Таджикистана
Планы правительства Латвии о кадастровой реформе перепугали население
Планы правительства Латвии о кадастровой реформе перепугали население
Правительство оценило затраты военных на доставку медпомощи из Китая
Правительство оценило затраты военных на доставку медпомощи из Китая
В России 5395 новых случаев Covid-19, всего инфицированных — 823,5 тыс.
В России 5395 новых случаев Covid-19, всего инфицированных — 823,5

Еще по теме

В Пулково задержали вылет шести самолетов в Москву
Авиакомпания "Россия" не планирует запускать чартеры в Турцию
Аэропорт Таллина рассчитывает возобновить рейсы в Москву уже в конце июня
Сколько стоят билеты в Турцию и Лондон