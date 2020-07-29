«Аэрофлот» отложил работу линии Москва — Таллин как минимум до 8 августа

Влада Некрасова

Компания «Аэрофлот» отложила возобновление работы регулярной авиалинии по маршруту Москва — Таллин — Москва как минимум до 8 августа, пишет err.ee.

Исходя из принятого накануне правительством решения о продлении до конца августа ограничения на открытие из Эстонии маршрутов в страны с высоким риском коронавируса, точные сроки возобновления регулярных авиарейсов в Москву неизвестны.

По данным СМИ, Евросоюз не откроет границы с Россией как минимум до середины августа.

По состоянию на 24 июля запрещено открывать прямые рейсы из Эстонии в Люксембург, Румынию, Болгарию, Швецию, Португалию, Испанию, Хорватию и Россию.

По оценке правительства, «ситуация в городах Украины улучшается, но и открытие линий в Киев, Харьков и Львов было бы преждевременно».

Изначально авиакомпания «Аэрофлот» собиралась начать летать из Москвы в Таллин уже с 1 августа.