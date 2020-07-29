Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Блокировка Царьграда: «СМИ должны быть готовы к уколам зонтиком»

Блокировка Царьграда: «СМИ должны быть готовы к уколам зонтиком»

Блокировка Царьграда: «СМИ должны быть готовы к уколам зонтиком»

Новость о том, что канал российского СМИ «Царьград» оказался заблокированным на площадке YouTube, владельцем которой является американский Google, не оставила равнодушными многих журналистов. ИА Newstes публикует мнения Сергея Ковальченко и Кирилла Метелёва, первый возглавляет либеральный MR7, второй — провластное информационное агентство «Конкретно.Ру».

По мнению Сергея Ковальченко, если в нашем мире демократические взгляды действительно имеют ценность, то право на собственное мнение должно быть предоставлено абсолютно всем адекватно работающим СМИ и их авторам.

«Не являюсь поклонником Царьграда, но считаю, что всем должна быть предоставлена возможность высказываться на самых разных площадках, в том числе и этому СМИ говорить о своей точке зрения с помощью YouTube-канала. Всё, за исключением каких-то профашистских взглядов или того, что запрещено законодательством, имеет в нашей журналистике право на жизнь, поэтому я всегда против подобных блокировок. Мне кажется, что в данном случае американские соцсети действуют ничуть не лучше, чем российские власти», — сказал Ковальченко.

В качестве примера он рассказал о том, что некоторое время назад «Фейсбук», запрещал MR7 ставить ссылки на свои материалы в специально открытой для этого группе.

О проблемах, всё чаще возникающих во взаимоотношениях между российскими СМИ и представителями иностранных соцсетей, рассказал Кирилл Метелёв.

«Весь вопрос здесь в том, насколько сегодня каждое из российских изданий готово обеспечивать собственную информационную безопасность. Если мы активно используем иностранные площадки, то риски из-за этого, соответственно, повышаются», — отметил он.

Правда, подчеркнул Метелёв, если российские редактора будут использовать только отечественные ресурсы, то издания также будут попадать в непростые ситуации.

«Надо понимать, что мы живём в государстве с непростыми законами. Наше СМИ, например, неоднократно сталкивалось с попытками закрыть его. Как правило это происходило под какими-то странными предлогами под видом того, что мы что-то где-то нарушили. Если мы занимаемся сегодня журналистикой, то должны быть готовы к подобного рода угрозам и это тоже является частью нашей работы», — подчеркнул Метелёв.
«Не могу сказать, насколько намеренно был заблокирован канал Царьграда и не хочу думать, что сотрудники YouTube специально сделали это в День крещения Руси, но какое-то здесь уж очень досадное совпадение. К сожалению информационные войны велись, ведутся и будут продолжаться дальше. Равно как и наши спецы какие-то вещи разрабатывают, так и с противоположной стороны присутствуют „уколы зонтиком“», — заявил руководитель информационного агентства.

Как сообщало ИА Newstes, в ночь на 28 июля американская компания Google заблокировала на YouTube аккаунт российского телеканала «Царьград». В Google заявили, что данные действия были произведены из-за того, что председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев с 2014 года в связи с событиями на востоке Украины находится под санкциями Европейского Союза.

МИД РФ в свою очередь заявил, что блокировка канала с миллионной аудиторией подписчиков — это очередной пример политической цензуры и нарушение свободы выражения мнений и принципа равного доступа к информации.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

После номинации на "Эмми" Брэд Питт навестил Анджелину Джоли и детей
После номинации на "Эмми" Брэд Питт навестил Анджелину Джоли и детей
Из-за ЧВК «Вагнер» Белоруссия усилит контроль на границе с Россией
Из-за ЧВК «Вагнер» Белоруссия усилит контроль на границе с Россией
Володин поручил проверить депутатов на двойное гражданство
Володин поручил проверить депутатов на двойное гражданство
Как лучше подобрать шины для автомобиля
Как лучше подобрать шины для автомобиля
Глава ФРС назвал перспективы восстановления экономики США неопределенными
Глава ФРС назвал перспективы восстановления экономики США
Мадонну пристыдили за публикацию о лекарстве от коронавируса
Мадонну пристыдили за публикацию о лекарстве от коронавируса
BTS соврали Чонгуку. Новая тайна бэнда
BTS соврали Чонгуку. Новая тайна бэнда
BTS сделали камбэк!
BTS сделали камбэк!
Блокировка Царьграда: «СМИ должны быть готовы к уколам зонтиком»
Блокировка Царьграда: «СМИ должны быть готовы к уколам зонтиком»
Симметрия ответа: Россия готовит санкции в отношении Украины
Симметрия ответа: Россия готовит санкции в отношении Украины
В восьми учебных заведениях Чукотки в этом году появятся центры «Точка роста»
В восьми учебных заведениях Чукотки в этом году появятся центры
Стильная наружная реклама – удачное воплощение дизайнерских идей
Стильная наружная реклама – удачное воплощение дизайнерских идей

Топ на сегодня

В РФ рейтинг доверия Путину упал до минимального показателя за 2,5 года, – соцопрос
В РФ рейтинг доверия Путину упал до минимального показателя за 2,5
Володин запросил информацию о двойном гражданстве ряда депутатов Госдумы
Володин запросил информацию о двойном гражданстве ряда депутатов
Подписано соглашение о сотрудничестве между ВДЦ «Смена» и госкорпорацией «Роскосмос»
Подписано соглашение о сотрудничестве между ВДЦ «Смена» и
В Чеченской Республике конкурсная комиссия отобрала 64 победителя программы «Земский учитель»
В Чеченской Республике конкурсная комиссия отобрала 64 победителя
Милли Бобби Браун сыграет мошенницу в новом триллере Netflix, пишут СМИ
Милли Бобби Браун сыграет мошенницу в новом триллере Netflix, пишут

Еще по теме

Право голоса. Ангела и демоны 30.11.2016 ТВЦ
Право голоса. Убийство посла России 20.12.2016 ТВЦ
МОК: Паунд представляет взгляды, которые порой разделяют всего несколько человек
Роскомнадзор внес сайт Навального в список запрещенных ресурсов