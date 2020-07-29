Блокировка Царьграда: «СМИ должны быть готовы к уколам зонтиком»
Новость о том, что канал российского СМИ «Царьград» оказался заблокированным на площадке YouTube, владельцем которой является американский Google, не оставила равнодушными многих журналистов. ИА Newstes публикует мнения Сергея Ковальченко и Кирилла Метелёва, первый возглавляет либеральный MR7, второй — провластное информационное агентство «Конкретно.Ру».
По мнению Сергея Ковальченко, если в нашем мире демократические взгляды действительно имеют ценность, то право на собственное мнение должно быть предоставлено абсолютно всем адекватно работающим СМИ и их авторам.
В качестве примера он рассказал о том, что некоторое время назад «Фейсбук», запрещал MR7 ставить ссылки на свои материалы в специально открытой для этого группе.
О проблемах, всё чаще возникающих во взаимоотношениях между российскими СМИ и представителями иностранных соцсетей, рассказал Кирилл Метелёв.
Правда, подчеркнул Метелёв, если российские редактора будут использовать только отечественные ресурсы, то издания также будут попадать в непростые ситуации.
«Не могу сказать, насколько намеренно был заблокирован канал Царьграда и не хочу думать, что сотрудники YouTube специально сделали это в День крещения Руси, но какое-то здесь уж очень досадное совпадение. К сожалению информационные войны велись, ведутся и будут продолжаться дальше. Равно как и наши спецы какие-то вещи разрабатывают, так и с противоположной стороны присутствуют „уколы зонтиком“», — заявил руководитель информационного агентства.
Как сообщало ИА Newstes, в ночь на 28 июля американская компания Google заблокировала на YouTube аккаунт российского телеканала «Царьград». В Google заявили, что данные действия были произведены из-за того, что председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев с 2014 года в связи с событиями на востоке Украины находится под санкциями Европейского Союза.
МИД РФ в свою очередь заявил, что блокировка канала с миллионной аудиторией подписчиков — это очередной пример политической цензуры и нарушение свободы выражения мнений и принципа равного доступа к информации.