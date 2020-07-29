Блокировка Царьграда: «СМИ должны быть готовы к уколам зонтиком»

Анастасия Иванова

Новость о том, что канал российского СМИ «Царьград» оказался заблокированным на площадке YouTube, владельцем которой является американский Google, не оставила равнодушными многих журналистов. ИА Newstes публикует мнения Сергея Ковальченко и Кирилла Метелёва, первый возглавляет либеральный MR7, второй — провластное информационное агентство «Конкретно.Ру».

По мнению Сергея Ковальченко, если в нашем мире демократические взгляды действительно имеют ценность, то право на собственное мнение должно быть предоставлено абсолютно всем адекватно работающим СМИ и их авторам.

«Не являюсь поклонником Царьграда, но считаю, что всем должна быть предоставлена возможность высказываться на самых разных площадках, в том числе и этому СМИ говорить о своей точке зрения с помощью YouTube-канала. Всё, за исключением каких-то профашистских взглядов или того, что запрещено законодательством, имеет в нашей журналистике право на жизнь, поэтому я всегда против подобных блокировок. Мне кажется, что в данном случае американские соцсети действуют ничуть не лучше, чем российские власти», — сказал Ковальченко.

В качестве примера он рассказал о том, что некоторое время назад «Фейсбук», запрещал MR7 ставить ссылки на свои материалы в специально открытой для этого группе.

О проблемах, всё чаще возникающих во взаимоотношениях между российскими СМИ и представителями иностранных соцсетей, рассказал Кирилл Метелёв.

«Весь вопрос здесь в том, насколько сегодня каждое из российских изданий готово обеспечивать собственную информационную безопасность. Если мы активно используем иностранные площадки, то риски из-за этого, соответственно, повышаются», — отметил он.

Правда, подчеркнул Метелёв, если российские редактора будут использовать только отечественные ресурсы, то издания также будут попадать в непростые ситуации.

«Надо понимать, что мы живём в государстве с непростыми законами. Наше СМИ, например, неоднократно сталкивалось с попытками закрыть его. Как правило это происходило под какими-то странными предлогами под видом того, что мы что-то где-то нарушили. Если мы занимаемся сегодня журналистикой, то должны быть готовы к подобного рода угрозам и это тоже является частью нашей работы», — подчеркнул Метелёв.

«Не могу сказать, насколько намеренно был заблокирован канал Царьграда и не хочу думать, что сотрудники YouTube специально сделали это в День крещения Руси, но какое-то здесь уж очень досадное совпадение. К сожалению информационные войны велись, ведутся и будут продолжаться дальше. Равно как и наши спецы какие-то вещи разрабатывают, так и с противоположной стороны присутствуют „уколы зонтиком“», — заявил руководитель информационного агентства.

Как сообщало ИА Newstes, в ночь на 28 июля американская компания Google заблокировала на YouTube аккаунт российского телеканала «Царьград». В Google заявили, что данные действия были произведены из-за того, что председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев с 2014 года в связи с событиями на востоке Украины находится под санкциями Европейского Союза.

МИД РФ в свою очередь заявил, что блокировка канала с миллионной аудиторией подписчиков — это очередной пример политической цензуры и нарушение свободы выражения мнений и принципа равного доступа к информации.