Дегтярев оценил ситуацию в Хабаровске

Влада Некрасова

Хабаровске

Коммерсант

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация ввселяет "осторожный оптимизм", митингующие после общения с ним успокаиваются. Об этом он рассказал в интервью газете "".

По словам врио главы региона, он уже начал диалог с митингующими. "Я говорю людям: вас уже услышали. Потерпите до сентября 2021 года, будете выбирать губернатора. Кого — время покажет. В воскресенье я успел немного пообщаться с людьми на площади Ленина и в глазах многих увидел понимание. Я абсолютно спокоен на сей счет. Даже самые агрессивно настроенные по отношению ко мне люди после общения успокаивались, верили мне", - заявил он.

Дегтярев также отметил, что на настроениях митингующих "паразитируют приезжие организованные провокаторы". Кроме того, в городе приехали иностранцы. "Подозревать их в организации я не буду, но они здесь появились", - сказал врио губернатора.

Он выразил надежду, что полицию на митингах не будут провоцировать на крайние действия.