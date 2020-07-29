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"Единая Россия" и ЛДПР готовы создать резерв наблюдателей на выборы

"Единая Россия" и ЛДПР готовы создать резерв наблюдателей на выборы
Парламентские партии "Единая Россия" и ЛДПР готовы создать резерв наблюдателей на осенние выборы. Представители других партий, включая КПРФ, рассказали РИА Новости о сложностях, связанных с недостатком людей на местах, возросшей нагрузкой из-за увеличения числа дней голосования и финансовыми затратами. Коммунисты предлагают оппозиции объединить усилия для наблюдения.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что ЦИК предложит партиям и кандидатам создать резерв наблюдателей для выборов в сентябре. В единый день голосования в этом году запланированы выборы губернаторов в 20 регионах, в 18 из них они будут прямыми, депутатов законодательных органов должны избрать в 11 субъектах. Единый день голосования должен состояться 13 сентября.

# Политика
По материалам: ria.ru

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