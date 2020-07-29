Из Германии в США выведут 6,4 тыс. военных, 5,6 тыс. — в Италию и Бельгию

Анастасия Иванова

Примерно 6,4 тыс. из 11,9 тыс. американских военнослужащих, которых выводят из Германии, вернутся домой. Остальные будут передислоцированы в Италию и Бельгию. Об этом сегодня, 29 июля, заявил министр обороны США Марк Эспер.

«Согласно действующему плану Европейского командования ВС США, из Германии будут выведены примерно 11,9 тыс. американских военнослужащих, … около 6,4 тыс. будут возвращены домой», — отметил шеф Пентагона.

По его словам, в Италию и Бельгию отправят около 5,6 тыс. военнослужащих.

Как сообщало ИА Newstes , в июне президент США Дональд Трамп подтвердил намерение сократить численность американских военных в Германии на 9,5 тыс. — до 25 тыс. человек, объяснив это тем, что Берлин не выполнил обязательств по финансированию НАТО.

До последнего времени Варшава надеялась на то, что Пентагон отправит часть сокращаемого в Германии контингента в Польшу. Горячее желание разместить у себя американских военных выражали власти стран Прибалтики.