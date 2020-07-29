Эксперт: Экономические отношения России и Турции могут выйти на новый этап

Алексей Вольцев

Многие эксперты говорят о политических расхождениях России и Турции по ряду вопросов. Хотя до недавнего времени им удавалось определённое взаимодействие в Сирии, Ливии и на Южном Кавказе. Как сообщало ИА Newstes, 27 июля президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями о положении дел в Закавказье в контексте обострения обстановки в районе армяно-азербайджанской государственной границы. Однако, кроме политической составляющей во взаимоотношениях государств присутствует экономический аспект. Перспективы в этой сфере для ИА Newstes анализирует доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им.Плеханова, кандидат экономических наук Алиев Аяз Аладдин оглы.

«Интересным выглядит то, что мало обсуждается — возможности для сближения России и Турции как в политическом аспекте, так и в экономическом. Считаю это актуальным, так как мировая экономика вот уже как полгода живет в условиях карантинных ограничений, — констатирует эксперт. — Ограничения сильно ударили по экономике как развитых, так и развивающихся стран. Это касается и России, и Турции. В части России, экономика просела не только из-за пандемии, но и падения цен на нефть. Хотя это и взаимосвязанные аспекты».

— Экономика Турции зависима от цен на нефть…

— Но это не означает, что Турция не понесла потерь в экономическом плане. Основным источником доходов в турецкой экономике выступает сфера услуг, её доля составляет 58% от общей экономики страны. Промышленность занимает примерно 33% и сельское хозяйство ещё 9%. Большая часть промышленного производства приходится на строительство и обрабатывающую промышленность — 84%. Сфера услуг, в частности туризм, только — только оживает, строительство недавно перезапустилось. В общем, пандемия нанесла серьезный удар по основным направлениям доходной части турецкой экономики.

Несмотря на то, что главным торговым партнером Турции традиционно является страны ЕС, в частности Германия, связи с которой у Турции сильны во многих сферах, экономические взаимоотношения с Россией не менее важны как с политической, так и с экономической стороны. Россия активно и успешно взаимодействовала и взаимодействует с Турцией в энергетическом секторе. В настоящий момент в стране строится АЭС «Аккую». Это также сфера туризма, россияне каждый год ездят отдыхать на турецкие берега.

— Однако, при этом в сфере поставок энергоресурсов заметно снизились объемы закупок российского газа.

— Думаю, это конъюнктурный фактор и среднесрочной перспективе восстановление прежних объемов закупок вполне реально. Товарооборот России и Турции в 2019 году превысил $ 21 млрд. При этом есть договоренность между главами государств об увеличении объема взаимной торговли до $ 100 млрд. Достичь такого уровня будет не так просто, но возможно. В этой связи хотелось бы отметить возможные пути, драйверы, которые могли бы выступить своего рода толчок к взаимному росту экономического взаимодействия и развития стран. Есть перспективные проекты, которые могли бы дать существенный рост взаимного оборота.

— А как быть с целым рядом причин, которые могут тормозить темпы роста взаимного товарооборота и экономических взаимоотношений России и Турции, а именно политические разногласия, в частности, из-за вопросов Сирии и Ливии?

— Именно эти противоречия, на мой взгляд, и могут выступить драйверами роста для увеличения объема товарооборота до $ 100 млрд между странами. Совместные инвестиции в восстановление экономики и инфраструктуры Сирии, Ливии и других стран могут заложить почву для прорывного роста экономических взаимоотношений между странами. Конечно эти инвестиции дело не сегодняшнего дня, скорее перспектива.

Договоренности между лидерами государств, которые достаточно теплые, могут дать толчок к новому этапу совместных действий. Это усилит роль стран в этом регионе и заложит прочную основу в политических и экономических вопросах на долгие годы. В любом случае России и Турции рано или поздно придется взаимодействовать. Это неизбежно. Отдаление стран принесет только потери в среднесрочной и долгосрочной перспективе не только в экономическом плане, но и в политическом.

В целом, странам есть, что предложить друг другу, в среднесрочной и долгосрочной перспективе имеются возможности выхода на новый этап экономических, а следом и к росту устойчивости политических взаимоотношений России и Турции.