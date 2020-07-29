Эстонский Минфин уличили в сотрудничестве с «пророссийским лоббистом»

Анастасия Иванова

Эстонский министр финансов Мартин Хельме, исходя из полномочий, которыми наделило его правительство, нанял в качестве адвоката и члена команды, консультирующей Таллин, бывшего директора ФБР Луиса Фри (Louis Freeh), ныне партнера американского адвокатского бюро Freeh Sporkin & Sullivan LLP, пишет Delfi.ee.

Бюро Фри за $ 3 млн представляет интересы Эстонии в возбужденном в США деле об отмывании средств.

Несмотря на то, что сам Фри это отрицает, информация, которую можно найти в публичном доступе, подтверждает, что еще несколько лет назад он (через другое свое предприятие Freeh Group International Solutions, LLC) представлял интересы группы Prevezon Holding, принадлежащей российскому бизнесмену Денису Кацыву и обвинявшейся в масштабном отмывании средств. Деньги Prevezon Holding переводились в том числе через эстонский филиал Danske Bank.

Отмечается, что именно Фри посодействовал досудебной сделке, по которой Prevezon Holding выплатила € 5,9 млн, но виновной себя не признала. Такая развязка дела вызвала резкую критику со стороны общественности.

Министерство финансов Эстонии представило Фри общественности как «специалиста высшего уровня», однако умолчало о том, чем он занимался последние 20 лет.

«Выясняется, что Фри представлял интересы людей по ту сторону баррикад: богатых и влиятельных людей, обвиняемых в отмывании денег; бизнесменов, в отношении которых установлены санкции», — пишет эстонское издание Eesti Päevaleht.

Какие именно задачи исполняет ныне Фри при эстонском Минфине и какими правами он наделен, министерство не раскрывает.

«Карьера Фри как международного лоббиста и его сотрудничество с Россией начались после окутанного тайной ухода из ФБР. Так, 1 мая 2001 года Фри неожиданно сообщил общественности, что покидает пост директора ФБР. Всего полтора месяца до этого в США разгорелся шпионский скандал, который называют самым масштабным в истории страны. Речь идет о разоблачении сотрудника ФБР Роберта Ханссена, который, как выяснилось, на протяжении более чем 20 лет работал на благо СССР и России. Американское издание Insight написало тогда, что Фри и Ханссен тесно между собой связаны. Журналисты отметили, что еще за пять лет до ареста Ханссена ФБР было известно, что один из высокопоставленных сотрудников бюро шпионит в пользу России. Несколько агентов сообщили о своих подозрениях начальству, но то никаких шагов не предприняло», — пишет Eesti Päevaleht.

«Стоит также отметить, что Луис Фри является другом известного американского политика, бывшего мэра Нью-Йорка и личного адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, который, в свою очередь, имеет связи со сторонниками Путина. Он встречался, например, с Сергеем Лавровым, влиятельным бизнесменом Арой Абрамяном, пророссийским мэром Харькова Геннадием Кернесом. Несмотря на то, что Мартин Хельме заключил договор с адвокатским бюро Freeh Sporkin & Sullivan, имея на это полномочия от правительства, другие министерства и министры в процессе практически не участвовали. Даже в Министерстве финансов вопросом занимались исключительно советники самого Хельме. Правительство обсуждало наём адвокатского бюро лишь однажды, 26 марта этого года. Тогда на выбор были представлены еще три бюро, и Министерство финансов получило право заключить договор с тем, кто подходит лучше всего», — отмечает эстонское издание.

В пятницу премьер-министр Юри Ратас сказал Eesti Päevaleht, что тогда ему сообщили, что Минфин проводит конкурс и привлечет к процессу МИД и Минюст. «Правительству представили обзор проекта договора, заключаемого с адвокатским бюро, и условий отбора», — добавил Ратас. На вопросы относительно всплывших сейчас обстоятельств премьер не ответил.

Сам Мартин Хельме отказывается предоставить общественности как сам договор, так и документы тендера, ссылаясь на коммерческую тайну. При этом Хельме сообщил, что правительство было в курсе происходящего. «Подчеркиваем, что члены правительства одобрили проект договора и другие документы конкурса. Также премьер-министр был в курсе того, как проходит конкурс, после совещания 26 марта», — сообщила пресс-служба министерства. При этом выяснилось, что наём бюро был произведен в порядке малой закупки, а не в порядке тендера (закон разрешает делать подобные исключения при закупке правовых услуг по представлению государства), поэтому обнародовать условия и обязательства министерство действительно не обязано. Юридически все корректно.

«Если адвокатов связывают с преступлениями их клиентов и делают их ответственными за это, то нам не удастся найти ни одного адвоката, который бы мог представлять правовые услуги», — сказал сам Мартин Хельме.

Хельме уверен, что контракт с американскими адвокатами, наоборот, должен помочь пролить свет на события десятилетней давности и на отмывание денег через эстонские банки. «Опыт, связи и компетенция бюро, с которым мы в итоге заключили договор, были самыми впечатляющими. Поэтому я не вижу причин для расторжения контракта. Наоборот, высказанное предложение его прекратить вселяет в меня уверенность, что мы на правильном пути. Статья Eesti Päevaleht — стартовый выстрел в противодействии нашей деятельности по борьбе с отмыванием денег», — добавил министр финансов.

Как отметил присяжный адвокат Леон Гликман, если в целесообразности такого сотрудничества можно сомневаться, а по поводу репутации — спорить, то конфликт интересов в США, где работает бюро Freeh Sporkin & Sullivan LLP, очень четко отрегулирован. За нарушение правил можно поплатиться лицензией.

«В США очень строгие правила конфликта интересов. Если адвокат будет виновен в нарушении правил конфликта интересов, как правило, он не сможет больше действовать в качестве адвоката и должен будет заплатить большой штраф. Наверняка эти адвокаты проверили, есть ли конфликты интересов или нет», — сказал Леон Гликман.