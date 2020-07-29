Латвия направит в Ирак 34 военных для участия в миссии НАТО

Анастасия Иванова

Латвия направит в Ирак подразделение из 34 военных для участия в миссии НАТО. Соответствующий проект подготовлен Министерством обороны республики, сообщает RuBaltic.ru.

Как отметили в ведомстве, миссия продлится до 1 ноября 2022 года, она не включает в себя выполнение боевых задач, только поддержку и консультации, а также содействие в стабилизации ситуации в Ираке.

«В миссии участвуют 550−600 военнослужащих. С 2021 года руководство миссией в Ираке возьмет на себя Дания», — сообщили в латвийском Минобороны.

В военном ведомстве добавили, что участие военнослужащих Латвии в миссии будет оплачиваться из бюджета обороны.

В начале января после того как Иран обстрелял ракетами две иракские авиабазы. Латвия из соображений безопасности перевела шесть своих военнослужащих из Ирака в Кувейт. Позже министр обороны Артис Пабрикс заявил, что республика намерена втрое увеличить число воинского контингента в Ираке — с 10 до 30 военнослужащих.