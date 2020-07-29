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Мечтали умереть в один день: в Киеве мужчина зарезал жену и убил себя "из-за детей"

Мечтали умереть в один день: в Киеве мужчина зарезал жену и убил себя "из-за детей"

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В наши дни вряд ли кого-то можно удивить намерением мужа лишить жизни жену и наоборот. Но недавно в столице произошел довольно неординарный случай, который совершенно не связан с корыстными желаниями убийцы или его стремлением отомстить своей жертве.


Как сообщают ICTV, в одной из киевских квартир были найдены мертвыми мужчина и женщина. Она лежала в кровати под простыней, а ее муж — окровавленный, на полу, с перерезанным горлом. Тела пролежали в квартире несколько суток, Замки на дверях пришлось ломать, поскольку 57-летняя Алла и 63-летний Владимир жили только вдвоем.

По словам соседей, супруги жили обеспеченной жизнью — у них было несколько квартир, а также они сдавали в аренду торговые киоски.

У погибших нашли предсмертную записку. В ней глава семьи Владимир признается, что зарезал свою жену и сейчас убьет себя. Просит сжечь их тела и похоронить прах на Байковом кладбище. Причину Владимир тоже назвал в записке. Оказывается, у супругов не было детей и они всю жизнь очень страдали от этого.

На склоне лет у пары осталась только одна мечта: чтобы их похоронили в один день. Последними словами в предсмертном письме были «зая, мы дождались».

После смерти хозяев открыли два уголовных производства: умышленное убийство и самоубийство, но проверят и другие версии.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в России мужчина обезглавил свою жену, поющую на свадьбах, а затем инсценировал ее убийство.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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