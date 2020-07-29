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На выборы губернаторов в кандидаты выдвинулись 147 человек

На выборы губернаторов в кандидаты выдвинулись 147 человек
Порядка 147 человек выдвинулись в кандидаты на выборы губернаторов в 18 регионах России, на данный момент по численности выдвиженцев лидирует Иркутская область - 17 представителей партий и самовыдвиженцев, сообщил руководитель рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

"В 2020 году пройдут выборы губернаторов, высших должностных лиц регионов, 18 регионов. На данный момент на этих выборах у нас выдвинуто 147 человек. Причем активно участвуют в этом как парламентские, так и непарламентские партии. Своих кандидатов на данный момент выдвинули 24 партии. Это достаточно большое количество партий, которые участвуют в самих выборах и выдвигают своих кандидатов", - сказал Григорьев на пресс-конференции.

# Политика
По материалам: ria.ru

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