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Онищенко объяснил, почему в России не будет второй волны коронавируса

Онищенко объяснил, почему в России не будет второй волны коронавируса

В России не будет второй волны коронавирусной инфекции, считает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач страны, академик Геннадий Онищенко. Свое мнение по этому поводу он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«О новом эпидемическом развитии или пандемическом развитии коронавируса говорят — этого не будет. Коронавирус не такой мобильный с точки зрения прорыва популяционного иммунитета», — отметил эксперт.

Он при этом считает, что в тотальной вакцинации населения от коронавируса нет необходимости, но от гриппа «нам привиться надо».

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, Онищенко заявлял, что с новым коронавирусом Covid-19 уже практически все ясно, поэтому необходимо больше внимания уделить предстоящему сезону всплеска заболеваемости гриппом и ОРЗ.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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