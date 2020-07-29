Под Киевом легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, пострадали люди (фото)

Анастасия Иванова

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В Макаровском районе Киевской области, где в июне ребенок-автоугонщик со «стажем» похитил грузовик, произошло новое дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Уточняется, что авария произошла во вторник, 28 июля.

По словам выезжавших на место инцидента спасателей, на дороге столкнулись автомобили Scania и Nissan Qashqai.

В результате удара авто отбросило с дороги на обочину, при этом грузовик перевернулся на бок.

С помощью аварийно-спасательного оборудования, спасатели провели деблокировку потерпевшей, и передали ее карете скорой медицинской помощи. Водителю грузовика была оказана первая медицинская помощь на месте, от госпитализации он отказался.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что также во вторник, 28 июля, во второй половине дня в Киеве на Надднепрянском шоссе возле метро «Выдубичи» произошло смертельное ДТП, в ходе которого внедорожник Toyota на полном ходу врезался в стоящий на дороге грузовой DAF.