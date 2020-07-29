Россия ответила на претензии Финляндии по пролету Су-27

Анастасия Иванова

Российские истребители Су-27 морской авиации ВМФ совершили перелет из Карелии в Калининградскую область по всем правилам и без нарушения госграниц. Об этом, как передает РИА Новости, в Минобороны РФ заявили после претензий со стороны Финляндии.

В российском ведомстве отмечают, что перелет проходил по заранее согласованному маршруту, во время следования по которому экипажи российских самолетов находились на постоянной связи с пунктами управления воздушным движением.

«Полет осуществлен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны. Инцидент расследует пограничная служба Финляндии.