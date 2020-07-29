Ульяновские депутаты подрались во время заседания

Анастасия Иванова

Заседания законодательного собрания Ульяновской области в среду пришлось прервать из-за драки депутатов, сообщил журналистам первый зампред парламента региона, руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев.

Ранее депутат Госдумы Алексей Куринный выложил в Instagram видео потасовки парламентариев во время заседания заксобрания Ульяновской области. Драка завязалась после того, как один из депутатов от "Единой России" попытался сорвать вывешенный представителями КПРФ плакат с изображением губернатора Сергея Морозова и лидера партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина с подписью "голубки".

"Сегодня при рассмотрении ряда законов Ульяновской области, к сожалению, часть наших коллег, это депутаты от фракции КПРФ, своими провокационными действиями, которые выразились в вывешивании плакатов, которые, с нашей точки зрения, носят очень жесткий характер по отношению к государственной власти, фактически спровоцировали в зале законодательного собрания драку", - сказал Гвоздев.

Он подчеркнул, что, по его мнению, инициаторами потасовки выступили именно представители фракции КПРФ. "В результате ряд вопросов не были рассмотрены, и нам пришлось объявить перерыв… Мне бы хотелось принести извинения от депутатов законодательного собрания за те действия, которые, конечно, носят очень неподобающий и некрасивый характер", - добавил Гвоздев.