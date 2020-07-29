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В ОБСЕ зафиксировали более 100 нарушений режима прекращения огня в Донбассе

В ОБСЕ зафиксировали более 100 нарушений режима прекращения огня в Донбассе

За первые сутки действия нового режима прекращения огня в Донбассе специальная мониторинговая группа ОБСЕ на Украине (СММ ОБСЕ) зафиксировала 111 нарушений. Об этом говорится в отчете организации.

В частности, за сутки зарегистрирован 21 взрыв и 90 очередей и выстрелов из стрелкового оружия.

«Начиная с 00:01 27 июля, после достижения договоренности… о дополнительных мерах по усилению прекращения огня, СММ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня, все они произошли в Донецкой области», — говорится в отчете.

Ранее ИА Newstes сообщало, что ДНР отвергает обвинения Киева в нарушении перемирия после вступления в силу в понедельник дополнительных мер по его обеспечению.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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