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В Совфеде оценили заявление Евросоюза о милитаризации Крыма

В Совфеде оценили заявление Евросоюза о милитаризации Крыма
Сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал примитивным обвинение Евросоюза в адрес России в милитаризации Крыма.

Европейский союз ранее выступил с заявлением, что закладка десантных кораблей в Керчи свидетельствует о "милитаризации" Крыма и имеет негативное влияние на региональную безопасность в Черном море.

"Евросоюз неспособен объективно оценить обстановку, которая происходит в мире, продолжая демонстрировать полную примитивность в своих оценках происходящего в России и в Крыму в частности", - сказал РИА Новости Цеков.


НАТО.
# Политика
По материалам: ria.ru

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