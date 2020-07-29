В Совфеде оценили заявление Евросоюза о милитаризации Крыма

Влада Некрасова

Сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал примитивным обвинение Евросоюза в адрес России в милитаризации Крыма.

Европейский союз ранее выступил с заявлением, что закладка десантных кораблей в Керчи свидетельствует о "милитаризации" Крыма и имеет негативное влияние на региональную безопасность в Черном море.

"Евросоюз неспособен объективно оценить обстановку, которая происходит в мире, продолжая демонстрировать полную примитивность в своих оценках происходящего в России и в Крыму в частности", - сказал РИА Новости Цеков.

НАТО.