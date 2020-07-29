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Володин поручил проверить депутатов на двойное гражданство

Володин поручил проверить депутатов на двойное гражданство
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам проверить, нет ли у некоторых депутатов иностранного гражданства или вида на жительство в других государствах.

Как отметили в пресс-службе нижней палаты парламента, поручение направлено в комитет по безопасности и противодействию коррупции, а также в комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики.

Поводом послужило обращение депутата от КПРФ Дениса Парфенова.


Володин напомнил, что в соответствии с новыми нормами конституции, а также согласно закону о статусе члена Совфеда и статусе депутата Госдумы, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство россиянин парламентарием быть не может.

# Политика
По материалам: ria.ru

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