Володин запросил информацию о двойном гражданстве ряда депутатов Госдумы

Анастасия Иванова

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин поручил Комитету по безопасности и противодействию коррупции, а также Комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме РФ информацию о возможном наличии гражданства иностранного государства или вида на жительства у ряда депутатов. Об этом сегодня, 29 июля, сообщила пресс-служба Госдумы РФ.

«В соответствии с новыми нормами Конституции, а также согласно закону о статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы, депутатом не может быть гражданин РФ, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране. Учитывая, что поступившее обращение депутата Дениса Парфенова — серьезное обвинение, данную информацию необходимо проверить. И если информация подтвердится, принять предусмотренные законодательством меры. Если же информация не подтвердится, вопрос возникнет уже к тем, кто распространяет недостоверную информацию. Нельзя допускать, чтобы такие обвинения предъявлялись необоснованно», — отметил Вячеслав Володин.

Как сообщало ИА Newstes , в апреле на пленарном заседании депутат от КПРФ Денис Парфенов предложил провести проверку сведений о том, что якобы у 39 депутатов от «Единой России» есть второе гражданство.