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Взрывы и стрельба: в ОБСЕ назвали количество нарушений в первый день перемирия на Донбассе

Взрывы и стрельба: в ОБСЕ назвали количество нарушений в первый день перемирия на Донбассе

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали 111 нарушений «режима полного и всеобъемлющего прекращения огня» в первый день перемирия на Донбассе, который начался в полночь 27 июля.


Об этом говорится в отчете миссии.

«Начиная с 00:01 27 июля после договоренностей, достигнутых на заседании Трехсторонней контактной группы 22 июля о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, зафиксировано 111 нарушений режима прекращения огня, все — в Донецкой области (включая 21 взрыв, 90 пулеметных выстрелов и выстрелов из стрелкового оружия)», — говорится в отчете.

Отмечается, что все указанные нарушения были зафиксированы утром — с 9:45 до 11:35 часов, и все — в Донецкой области.

Напомним, что в первые сутки перемирия боевики нарушили режим прекращения огня три раза.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по мнению министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, все обстрелы боевиками позиций ВСУ, которые были зафиксированы на Донбассе после объявления режима перемирия, являются случаями нарушения режима тишины, и не означают нарушения перемирия как такового.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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