Закон о Госсовете прорабатывают на экспертном уровне, сообщил Песков

Алексей Вольцев

Закон о Госсовете находится в работе, им занимаются на экспертном уровне, нужно дождаться осенней сессии парламента, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников говорил, что ряд законов, в том числе о Госсовете, будут приняты для реализации поправок, внесенных в конституцию.