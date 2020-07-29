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Закон о Госсовете прорабатывают на экспертном уровне, сообщил Песков

Закон о Госсовете прорабатывают на экспертном уровне, сообщил Песков
Закон о Госсовете находится в работе, им занимаются на экспертном уровне, нужно дождаться осенней сессии парламента, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников говорил, что ряд законов, в том числе о Госсовете, будут приняты для реализации поправок, внесенных в конституцию.

# Политика
По материалам: ria.ru

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