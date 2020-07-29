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Зарегистрирован первый кандидат на должность главы Чувашии

Зарегистрирован первый кандидат на должность главы Чувашии
ЦИК Чувашии зарегистрировал Сергея Матвеева в качестве первого кандидата на должность главы республики, сообщается на сайте избирательной комиссии региона.

ЦИК Чувашии завершил прием документов на выборы главы республики вечером 24 июля. Всего о своем участии в выборах главы Чувашии уведомляли 12 человек, но необходимые документы предоставили только пятеро – врио главы республики Олег Николаев в качестве самовыдвиженца, Сергей Матвеев (партия "Патриоты России"), Николай Степанов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Константин Степанов (ЛДПР) и Александр Андреев (КПРФ).

"Двадцать восьмого июля Центральная избирательная комиссии региона приняла решение о регистрации Сергея Матвеева кандидатом на должность главы Чувашской Республики", - говорится в сообщении.


Чувашской Республики состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года.
# Политика
По материалам: ria.ru

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