Зарегистрирован первый кандидат на должность главы Чувашии

Алексей Вольцев

ЦИК Чувашии зарегистрировал Сергея Матвеева в качестве первого кандидата на должность главы республики, сообщается на сайте избирательной комиссии региона.

ЦИК Чувашии завершил прием документов на выборы главы республики вечером 24 июля. Всего о своем участии в выборах главы Чувашии уведомляли 12 человек, но необходимые документы предоставили только пятеро – врио главы республики Олег Николаев в качестве самовыдвиженца, Сергей Матвеев (партия "Патриоты России"), Николай Степанов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Константин Степанов (ЛДПР) и Александр Андреев (КПРФ).

"Двадцать восьмого июля Центральная избирательная комиссии региона приняла решение о регистрации Сергея Матвеева кандидатом на должность главы Чувашской Республики", - говорится в сообщении.

Чувашской Республики состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года.