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Австрия посылает своих полицейских на сербско-македонскую границу

Австрия посылает своих полицейских на сербско-македонскую границу

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехамер направил отряд полицейских в Сербию для оказания помощи Белграду по защите границы с Северной Македонией, пишет «Политика».

Взвод из 10 австрийских полицейских будет помогать сербским коллегам в борьбе с нелегальной миграцией. В Сербию служащие МВД Австрии отправлены со всем необходимым современным оборудованием и обмундированием.

Карл Нехамер заявил, что австрийские полицейские, дислоцированные на границе в районе Прешево, приступят к исполнению обязанностей в начале августа.

Вена и ранее посылала полицейских на помощь коллегам из других стран. В 2015 году отряд МВД Австрии работал на сербско-македонской границе в районе того же Прешево в период первой миграционной волны в Европу. В 2017 году 20 австрийских правоохранителей были отправлены для оказания помощи сербским пограничникам, охраняющим сербско-болгарскую границу. В апреле этого года Австрия направила два десятка сотрудников полиции, включая кинологов, на помощь венгерским пограничникам, работающим на венгерско-сербской границе.

Ранее портал «Балканист» сообщал о том, что ЕС обязал Будапешт закрыть два лагеря для мигрантов на границе с Сербией.

Кирилл Борщев
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# Политика
По материалам: eadaily.com

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