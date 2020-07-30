ЦИК: при выдвижении ни у кого из депутатов не было двойного гражданства

Алексей Вольцев

У депутатов Государственной думы РФ седьмого созыва на момент регистрации кандидатами в 2016 году не было двойного гражданства, иначе они не были бы зарегистрированы, подтвердил РИА Новости заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции, а также комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме РФ информацию о возможном наличии иностранного гражданства или вида на жительства у ряда депутатов. В середине июля депутат Денис Парфенов сообщил, что направил депутатские запросы в ряд государственных структур с просьбой проверить ряд чиновников, в том числе и депутатов палаты от "Единой России", на вопрос наличия второго гражданства.

"Именно так", - ответил Булаев на вопрос РИА Новости о том, действительно ли кандидаты не были бы допущены к участию в выборах, а также зарегистрированы в дальнейшем в качестве депутатов при наличии у них двойного гражданства.

Он также подтвердил, что ЦИК обладает данными о гражданстве только на момент выдвижения кандидатов, в данном случае - на 2016 год.