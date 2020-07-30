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Дегтярев рассказал о провокаторах в Хабаровске, в том числе из Грузии

Дегтярев рассказал о провокаторах в Хабаровске, в том числе из Грузии

После первых акций протеста из-за ареста губернатора (уже бывшего) Сергея Фургала в Хабаровский край прилетели организаторы провокаций, в том числе из Грузии. Об этом в интервью Сергею Шнурову для RTVI рассказал врио главы региона Михаил Дегтярев.

«Праведный гнев народа Хабаровского края я понимаю. Я понимаю, что никаких организаторов первых акций, шествий не было. Это правда <> на праведный гнев, на массовость, конечно же, слетелись в крае все известные проходимцы, кто занимается организацией, накачкой, провокациями и прочим. В том числе и иностранцы <> Они здесь. Мы знаем. В том числе из Грузии», — заявил политик.

Он также отметил, что задержание Сергея Фургала повергло его в шок.

«Максимум, на что я способен, опять же, в рамках закона о должности, которую я занимаю, — руководителя, и с другими документами, в том числе УПК, могу максимум сказать (и вчера сказал народу): „Открытый суд — очень разумное требование“», — добавил Дегтярев.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, врио губернатора Хабаровского края рассказал о том, что у участников состоявшегося в субботу в Хабаровске очередного несанкционированного митинга изъяли несколько ножей и топор.

Напомним, Фургала подозревают в организации убийств, совершенных в 2004 — 2005 годах. После его ареста в Хабаровске начались массовые акции протеста.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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