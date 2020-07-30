Дегтярев рассказал о провокаторах в Хабаровске, в том числе из Грузии
После первых акций протеста из-за ареста губернатора (уже бывшего) Сергея Фургала в Хабаровский край прилетели организаторы провокаций, в том числе из Грузии. Об этом в интервью Сергею Шнурову для RTVI рассказал врио главы региона Михаил Дегтярев.
Он также отметил, что задержание Сергея Фургала повергло его в шок.
Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, врио губернатора Хабаровского края рассказал о том, что у участников состоявшегося в субботу в Хабаровске очередного несанкционированного митинга изъяли несколько ножей и топор.
Напомним, Фургала подозревают в организации убийств, совершенных в 2004 — 2005 годах. После его ареста в Хабаровске начались массовые акции протеста.