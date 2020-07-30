Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Депутаты заксобрания Ростовской области определили приоритеты работы

Депутаты заксобрания Ростовской области определили приоритеты работы

Депутаты заксобрания Ростовской области определили приоритеты работы
Депутаты законодательного собрания Ростовской области на заседании в четверг утвердили примерную программу законодательной и нормотворческой деятельности на второе полугодие 2020 года, основными приоритетами которой будут проекты, связанные с принятыми поправками в Конституцию России, сообщает областной парламент.

"Наиболее значимые проекты законов во втором полугодии текущего года будут связаны с принятыми поправками в Конституцию Российской Федерации. Поправки будут внесены и по инициативе донских депутатов. После того, как будут приняты соответствующие федеральные нормативно-правовые акты и потребуется приведение в соответствие областных законов федеральным", - говорится в сообщении.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Бывший парень сообщил о переписке с женой Энди Картрайта после его смерти
Бывший парень сообщил о переписке с женой Энди Картрайта после его
Хуже не бывало: экономика Германии беспрецедентно обвалилась
Хуже не бывало: экономика Германии беспрецедентно обвалилась
Депутаты заксобрания Ростовской области определили приоритеты работы
Депутаты заксобрания Ростовской области определили приоритеты работы
Последствия пандемии: экономика Германии сократилась на рекордные 10%
Последствия пандемии: экономика Германии сократилась на рекордные 10%
РГО опубликовало даты смен «Мир открытий» в ВДЦ «Смена» и МДЦ «Артек»
РГО опубликовало даты смен «Мир открытий» в ВДЦ «Смена» и МДЦ «Артек»
Стартовала регистрация площадок для проведения Географического диктанта
Стартовала регистрация площадок для проведения Географического
В 2020 году в Волгоградской области откроются 42 центра «Точка роста»
В 2020 году в Волгоградской области откроются 42 центра «Точка роста»
Трафальгарскую площадь украсили взбитые сливки с дроном и мухой
Трафальгарскую площадь украсили взбитые сливки с дроном и мухой
Первый вице-президент РФС дал совет армянам и азербайджанцам
Первый вице-президент РФС дал совет армянам и азербайджанцам
III Всероссийский слет юных туристов пройдет в онлайн- и офлайн- форматах
III Всероссийский слет юных туристов пройдет в онлайн- и офлайн-
В парках Москвы вожатые Мосгортура проведут игры и мастер-классы для детей
В парках Москвы вожатые Мосгортура проведут игры и мастер-классы для
В сентябре 2020 года будет открыт первый в Санкт-Петербурге детский технопарк «Кванториум»
В сентябре 2020 года будет открыт первый в Санкт-Петербурге детский

Топ на сегодня

Милли Бобби Браун сыграет мошенницу в новом триллере Netflix, пишут СМИ
Милли Бобби Браун сыграет мошенницу в новом триллере Netflix, пишут
"Не имеет аналогов". Блогер из Китая назвал главное оружие ВМФ России
"Не имеет аналогов". Блогер из Китая назвал главное оружие ВМФ России
KAMA TYRES принял участие в съемках фильма о команде «КАМАЗ-мастер»
KAMA TYRES принял участие в съемках фильма о команде «КАМАЗ-мастер»
Латвия направит в Ирак 34 военных для участия в миссии НАТО
Латвия направит в Ирак 34 военных для участия в миссии НАТО
Южная Корея готова сотрудничать с КНДР в сфере борьбы с COVID-19
Южная Корея готова сотрудничать с КНДР в сфере борьбы с COVID-19

Еще по теме

В Конституцию Крыма могут внести изменения
Депутаты заксобрания Приамурья поддержали поправки в Конституцию
Спикером ростовского Заксобрания стал бывший замгубернатор Ищенко
Тимченко избран представителем Заксобрания Кировской области в Совфеде