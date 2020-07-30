Депутаты заксобрания Ростовской области определили приоритеты работы

Влада Некрасова

Депутаты законодательного собрания Ростовской области на заседании в четверг утвердили примерную программу законодательной и нормотворческой деятельности на второе полугодие 2020 года, основными приоритетами которой будут проекты, связанные с принятыми поправками в Конституцию России, сообщает областной парламент.

"Наиболее значимые проекты законов во втором полугодии текущего года будут связаны с принятыми поправками в Конституцию Российской Федерации. Поправки будут внесены и по инициативе донских депутатов. После того, как будут приняты соответствующие федеральные нормативно-правовые акты и потребуется приведение в соответствие областных законов федеральным", - говорится в сообщении.