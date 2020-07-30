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ФРС США оставила базовую ставку на уровне 0−0,25%

ФРС США оставила базовую ставку на уровне 0−0,25%

Федеральная резервная система США решила не менять базовую процентную ставку, которая осталась на уровне 0 — 0,25% годовых. Об этом сообщает RT.

«Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0—0,25% годовых», — сообщили в ФРС.

Как отметил регулятор, кризис общественного здравоохранения «будет в значительной степени влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшей перспективе», что создаёт риски для экономических перспектив в среднесрочной перспективе.

Как передает ТАСС, руководитель ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор в настоящий момент даже не думает о повышении базовой процентной ставки. Пауэлл добавил, что регулятор полностью сосредоточен на оказании поддержки экономике.

«Мы считаем, что экономике потребуется в значительной мере адаптивная денежно-кредитная политика и использование наших инструментов в течение длительного периода времени. Мы абсолютно привержены тому, чтобы придерживаться этого до тех пор, пока не будем уверены, что в этом больше нет необходимости», — отметил он.

Пауэлл добавил, что пандемия оказала серьезное воздействие на уровень инфляции в США, он находится значительно ниже целевого показателя в 2%.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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