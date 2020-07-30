ФРС США оставила базовую ставку на уровне 0−0,25%
Федеральная резервная система США решила не менять базовую процентную ставку, которая осталась на уровне 0 — 0,25% годовых. Об этом сообщает RT.
Как отметил регулятор, кризис общественного здравоохранения «будет в значительной степени влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшей перспективе», что создаёт риски для экономических перспектив в среднесрочной перспективе.
Как передает ТАСС, руководитель ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор в настоящий момент даже не думает о повышении базовой процентной ставки. Пауэлл добавил, что регулятор полностью сосредоточен на оказании поддержки экономике.
Пауэлл добавил, что пандемия оказала серьезное воздействие на уровень инфляции в США, он находится значительно ниже целевого показателя в 2%.