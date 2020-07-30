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Хуже не бывало: экономика Германии беспрецедентно обвалилась

Хуже не бывало: экономика Германии беспрецедентно обвалилась

Небывалые темпы падения экономики Германии на фоне пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 зафиксированы во втором квартале 2020 года. ВВП ФРГ с апреля по июль сократился на 10,1 процента в сравнении с предыдущим кварталом. Об этом свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического ведомства страны, обнародованные сегодня, 30 июля.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года немецкая экономика упала на 11,7%. Заметно сократились экспорт и импорт товаров и услуг, потребительские расходы граждан, а также инвестиции предприятий в оборудование.

Нынешнее падение — беспрецедентное с момента начала ежеквартального подсчёта ВВП ФРГ в 1970 году.

Ранее в четверг ряд немецких компаний опубликовали полугодовые отчёты, зафиксировав огромные убытки. Так, железнодорожный концерн Deutsche Bahn отчитался о крупнейшем убытке в своей истории — 3,7 миллиарда евро. Убытки автомобильного концерна Volkswagen составили 1,4 млрд евро.

Эксперты ожидают начала восстановления крупнейшей европейской экономики уже со второго квартала нынешнего года, в том числе благодаря масштабным мерам антикризисного стимулирования, принятым правительством Ангелы Меркель. Немецкие власти выделят порядка 130 млрд евро, в частности, на поддержание потребительского спроса. Но даже с учётом всех мер для полной компенсации исторического падения может потребоваться около двух лет, отмечает информагентство DPA.

Ещё хуже дела обстоят по ту сторону океана, в первой экономике мира. Согласно озвученным накануне, 29 июля, предварительным данным Министерства экономики США, из-за последствий пандемии ВВП страны во втором квартале 2020 года пережил небывалый до сих пор обвал: с апреля по июль он сократился на 32,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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