Кумпилов оценил роль депутатов Хасэ в преодолении последствий пандемии

Влада Некрасова

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поблагодарил депутатов Госсовета-Хасэ за эффективное взаимодействие в период, когда республика боролась с последствиями пандемии, сообщает пресс-служба правительства региона.

В среду Кумпилов принял участие в заседании Госсовета-Хасэ республики Адыгея.

"Глава республики отметил слаженность работы депутатского корпуса и поблагодарил за конструктивное сотрудничество с исполнительными органами власти. Было подчеркнуто, что в сложных условиях пандемии удалось не допустить резкого скачка заболеваемости, сформировать запас сил и средств для противостояния инфекции. Во многом эта важнейшая задача была решена благодаря тесному взаимодействию всех ветвей власти региона", - говорится в сообщении.

Кумпилов подчеркнул, что Госсовет-Хасэ результативно отрабатывал и вносил изменения в региональные законы, необходимые для оперативной работы органов власти.